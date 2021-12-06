На Пискаревском проспекте загорелся гараж

Утром 6 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 06:51 мск. На Пискаревском проспекте, 129, в одноэтажном гаражном боксе размером 20х30 метров происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 07:49 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.