На Пискаревском проспекте загорелся гараж

Утром 6 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:51 мск. На Пискаревском проспекте, 129, в одноэтажном гаражном боксе размером 20х30 метров происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 07:49 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.