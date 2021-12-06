На Салтыковской дороге столкнулись маршрутка и эвакуатор

На Салтыковской дороге столкнулись маршрутка и эвакуатор
Дорожный инцидент случился на Салтыковской дороге. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и эвакуатора.

Дорожный инцидент случился на Салтыковской дороге. По словам очевидцев, маршрутка при повороте вылетела на встречку, где в этот момент ехал эвакуатор.

«На Салтыковской дороге маршрутка в повороте вылетела на встречную, где как раз в этом месте в это время ехал эвакуатор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что маршрутка задела кузов эвакуатора левой фарой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

авария дтп красногвардейский район


 

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