Петербурженка насмерть разбилась, выпрыгнув из окна горящей квартиры

При пожаре погиб один человек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

При пожаре погиб один человек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе при квартирном пожаре погибла одна женщина. Она выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.

Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях. Пострадавшая не смогла выбраться из квартиры через входную дверь, что вынудило ее выпрыгнуть из окна в надежде не сгореть заживо. Выжить ей не удалось.

Пожар произошел минувшей ночью на 11-м этаже дома №7/2 по проспекту Маршала Блюхера. По данным МЧС, там загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь охватил жилище полностью. Пожар начался в половину первого ночи, его потушили к 1:19.

На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.