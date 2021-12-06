Петербурженка насмерть разбилась, выпрыгнув из окна горящей квартиры

Петербурженка насмерть разбилась, выпрыгнув из окна горящей квартиры
При пожаре погиб один человек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе при квартирном пожаре погибла одна женщина. Она выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.

Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях. Пострадавшая не смогла выбраться из квартиры через входную дверь, что вынудило ее выпрыгнуть из окна в надежде не сгореть заживо. Выжить ей не удалось.

При пожаре погиб один человек. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Пожар произошел минувшей ночью на 11-м этаже дома №7/2 по проспекту Маршала Блюхера. По данным МЧС, там загорелась однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Огонь охватил жилище полностью. Пожар начался в половину первого ночи, его потушили к 1:19.

На месте ЧП работали 22 человека личного состава и пять пожарных машин.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в квартире на Маршала Блюхера погиб один человек.

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