Утром на Садовой сгорела иномарка

Утром 6 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:20 мск. На Садовой улице у дома 108-110 загорелась иномарка.

В легковом автомобиле Volkswagen выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:32 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.