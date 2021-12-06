«Здравия желаю, товарищи федералы»: аноним сообщил о бомбах в ТЦ «Европолис»

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Злоумышленник написал, что заложил в торговом центре дюжину "бомбочек с ртутной колбой внутри".

Полиция искала бомбы в петербургском ТЦ «Европолис» после анонимного сообщения о минировании.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 5 декабря на электронную почту ФСБ России поступило сообщение о готовящемся теракте в «Европолисе», расположенном на Полюстровском проспекте.

«Здравия желаю, товарищи федералы! Сегодня я хочу вам преподнести квест!», — говорилось в сообщении.

Злоумышленник написал, что заложил в торговом центре дюжину «бомбочек с ртутной колбой внутри». Он пригрозил, что если их вовремя не обезвредить, то они взорвутся.

Стражи порядка эвакуировали 15 человек из ТЦ, а после осмотрели помещения и прилегающую территорию, но никаких подозрительных предметов не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соседи спугнули насильника, который приставал к петербурженке в парадной.

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