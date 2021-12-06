Клиентам МКБ Private banking стал доступен новый ОПИФ «МКБ Лига Чемпионов»

МКБ Private banking начал продажи нового Открытого паевого инвестиционного фонда «МКБ Лига Чемпионов» под управлением АО «УК МКБ Инвестиции». Инвестиционная стратегия ОПИФ «МКБ Лига Чемпионов» предусматривает вложение в акции быстрорастущих компаний. Наряду с общепризнанными лидерами в своих сегментах, таких как Apple, Microsoft, Google, Pfizer в ядре портфеля будут «чемпионы будущего». Например, Taiwan Semiconductor и United Microelectronics из отрасли контрактных полупроводников, IQVIA и Teladoc из цифрового здравоохранения и интернета здоровья, Intuitive Surgical и Medtronic из робохирургии, Kratos и L3Harris из военного интернета вещей, Sea Ltd и Roblox из киберспорта, NICE из искусственного интеллекта, Square из финтеха и другие компании-лидеры новой экономики.

Фонд «МКБ Лига Чемпионов» будет интересен спортсменам, которые находятся в начале своей профессиональной карьеры, и изначально задумывался для решения их финансовых задач. Стратегия фонда рассчитана на среднесрочное инвестирование и на существенное увеличение личного капитала в течение 3-5 лет. Он также подойдет инвесторам, которые планируют вкладывать часть своего портфеля в ценные бумаги компаний с высоким потенциалом роста, и состоявшимся людям, которые задумываются о передаче части своего капитала молодому поколению.