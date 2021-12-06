Пассажир упал на пути на станции «Озерки»

В понедельник, 6 декабря, в Петербурге движение на синей линии метрополитена временно ограничено. На станции «Озерки» на пути упал пассажир.

Падение произошло днем. Поезда следуют от станции Купчино до станции Удельная. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«С 12-12 движение по Линии 2 осуществляется на участке «Купчино — Удельная» из-за падения пассажира на путь на ст. «Озерки»»,- говорится в сообщении.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

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