Пассажир упал на пути на станции «Озерки»

Пассажир упал на пути на станции «Озерки»
Инцидент произошел 6 декабря. Фото: Baltphoto

В понедельник, 6 декабря, в Петербурге движение на синей линии метрополитена временно ограничено. На станции «Озерки» на пути упал пассажир.

Падение произошло днем. Поезда следуют от станции Купчино до станции Удельная. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«С 12-12 движение по Линии 2 осуществляется на участке «Купчино — Удельная» из-за падения пассажира на путь на ст. «Озерки»»,- говорится в сообщении.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.

метро озерки пассажир


 

Новости партнеров
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Омикрон-штамм подкрался к Петербургу: в соседней Финляндии возможно заразились два человека
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Умерший Градский оставил внушительное состояние: что будут делить наследники композитора
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажир упал на пути на станции «Озерки»
Петербург получит кредит на 24,5 млрд на развитие транспортных проектов
Клиентам МКБ Private banking стал доступен новый ОПИФ «МКБ Лига Чемпионов»
В России за сутки выявили 32,1 тысячи случаев коронавируса
На Партизана Германа сгорел Volkswagen
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 372 человека
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 55 человек
В Петербурге подтвердили еще 2,4 тысячи случаев коронавируса