Пассажиры два часа замерзали в остановившихся ледяных электричках под Тихвином

Пассажиры два часа замерзали в остановившихся ледяных электричках под Тихвином
Проводится проверка. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

После вынужденной остановки электрички сообщением «Тихвин — Бабаево» проводится проверка.

Вечером 5 декабря на одном из участков под Тихвином произошло отключение внешнего источника электроэнергии по одному пути.

Электропоезд остановился из-за отключения электричества. Пассажирам пришлось сидеть несколько часов в холодных вагонах без света.

Сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проверяется информация о вынужденной остановке электропоезда сообщением «Тихвин — Бабаево» на участке Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне станций Тихвин-Большой Двор. По словам пассажиров, остановка электропоезда составила более двух часов при отключенной системе кондиционирования, обогрева и освещения.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на участке произошло отключение внешнего источника электроэнергии. В Ленинградской области сегодня вечером, 5 декабря, внезапно остановился поезд, ехавший из Тихвина в Бабаево.

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