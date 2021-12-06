На Гражданском проспекте автомобиль каршеринга догнал Range Rover

В понедельник, 6 декабря, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Гражданском проспекте. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автомобиль каршеринга и Range Rover.

«Каршеринг догнал Рендж Ровер на Гражданском у дома 15», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что арендованная машина получила серьезные повреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.