Мурашко: около 85% переболевших ковидом вновь обращаются за медпомощью

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 85% пациентов, переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью после выздоровления.

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о важности государственной программы по углубленной диспансеризации.

«Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах — прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам психиатра Зураба Кекелидзе, у переболевшего ковидом человека может появиться несвойственная ранее раздражительность и вспыльчивость. При этом диапазон расстройств после COVID-19 довольно широк, вплоть до развития острых психозов.