Автомобилист сбил пешехода-нарушителя на Дальневосточном

Автомобилист сбил пешехода-нарушителя на Дальневосточном
ДТП с пешеходом на Дальневосточном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с участием пешехода произошло на Дальневосточном проспекте. Пострадавшего накрыли.

Дорожный инцидент случился вечером понедельника, 6 декабря. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили человека, который перебегал в неположенном месте дорогу. Ходить не может и, кажется, двигать ногами тоже», — написал автор записи.

На кадрах видно, что пострадавший лежит посреди проезжей части. К месту аварии прибыла машина скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страшное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Женщину сбил «КамАЗ». Пострадавшей оказалась женщина средних лет в серой куртке. Она увидела большегруз, когда уже почти стояла на его пути.

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