ДТП с автобусами заблокировало проезд по Железнодорожной улице

ДТП с автобусами в Пушкине. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с автобусами в Пушкине. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автобусов. Общественный транспорт перегородил проезд по одной из улиц.

Дорожный инцидент случился вечером понедельника, 6 декабря, на Железнодорожной улице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Два автобуса столкнулись на выезде с круга «Железнодорожная улица» в Пушкине. 375 и 373″, — написал автор записи.

Судя по кадрам, один из водителей не смог войти в поворот, в результате чего задел транспорт своего коллеги. Автобусы заняли все две полосы, проезд оказался заблокирован. Пассажирам пришлось искать другой транспорт для дальнейшего передвижения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с участием пешехода произошло на Дальневосточном проспекте. По словам очевидцев, пострадавший не мог двигать ногами.