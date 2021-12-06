Сурки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка впали в спячку из-за морозов

Сурки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка впали в спячку из-за морозов
В этом году запасливые зверьки к спячке весили около 6-8 кг. Фото: скриншот "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Местные обитатели уснули в своем домике.

Об этом 6 декабря рассказали на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Сурки могут впадать в спячку на 4-9 месяцев. Они накапливают запасы жира заранее, так как во время зимовки ничего не пьют и не едят.

В последний месяц весны Ижорик и Августина выходили из своей берложки только для того, чтобы плотно пообедать. С 29 ноября сурки перестали появляться у миски с едой.

Домик сурков утеплен сеном, опилками и двойными стенками, а вход в норку они утеплили дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны. Имя животного происходит от якутского слова хаар, что в переводе значит снег.

ленинградский зоопарк новости СПб сурки


 

Новости партнеров
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Гендиректор компании, погасившей долг Молдавии перед «Газпромом», покинул свой пост
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сурки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка впали в спячку из-за морозов
ДТП с автобусами заблокировало проезд по Железнодорожной улице
С декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ
Цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного
Совфед: треть перенесших COVID пациентов не могут вернуться к привычной жизни
Автомобилист сбил пешехода-нарушителя на Дальневосточном
С момента создания служба 122 приняла более 5 млн обращений
Житель Всеволожска ответит в суде за покушение на убийство дочери сожительницы