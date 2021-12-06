Сурки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка впали в спячку из-за морозов

В этом году запасливые зверьки к спячке весили около 6-8 кг. Фото: скриншот "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

В этом году запасливые зверьки к спячке весили около 6-8 кг. Фото: скриншот "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Местные обитатели уснули в своем домике.

Об этом 6 декабря рассказали на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Сурки могут впадать в спячку на 4-9 месяцев. Они накапливают запасы жира заранее, так как во время зимовки ничего не пьют и не едят.

В последний месяц весны Ижорик и Августина выходили из своей берложки только для того, чтобы плотно пообедать. С 29 ноября сурки перестали появляться у миски с едой.

Домик сурков утеплен сеном, опилками и двойными стенками, а вход в норку они утеплили дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны. Имя животного происходит от якутского слова хаар, что в переводе значит снег.