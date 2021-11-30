В Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой первый маленький юбилей. 30 ноября обитательнице Ленинградского зоопарка исполнилось пять лет.
Имя животного происходит от якутского слова хаар, что в переводе значит снег. Кроме того, белый медведь является символом зоопарка.
«Хаарчаана – это бесконечно добрый, любящий медведь, и она доверяет тем, кого знает», — написали в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники также рассказали, что объявили 4 декабря Днем белых медведей и намерены официально отметить юбилей в ближайшие выходные.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном из обитателей, который имеет удивительную способности защищаться от внешнего мира. Он не только не боится людей, но и порой держит их в страхе. Этот необычный зверек – броненосец Шарик.