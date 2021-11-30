В Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны

В Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны
Белая медведица по кличке Хаарчаана отметила день рождения. Фото: скриншот "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Белая медведица Хаарчаана отмечает свой первый маленький юбилей. 30 ноября обитательнице Ленинградского зоопарка исполнилось пять лет.

Имя животного происходит от якутского слова хаар, что в переводе значит снег. Кроме того, белый медведь является символом зоопарка.

«Хаарчаана – это бесконечно добрый, любящий медведь, и она доверяет тем, кого знает», — написали в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники также рассказали, что объявили 4 декабря Днем белых медведей и намерены официально отметить юбилей в ближайшие выходные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном из обитателей, который имеет удивительную способности защищаться от внешнего мира. Он не только не боится людей, но и порой держит их в страхе. Этот необычный зверек – броненосец Шарик.

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