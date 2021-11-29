Петербуржцам рассказали об уникальном обитателе Ленинградского зоопарка с броней

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали об одном из обитателей, который имеет удивительную способности защищаться от внешнего мира.

Этот необычный зверек – броненосец Шарик. Он не только не боится людей, но и порой держит их в страхе. Броненосец с большой скоростью гоняется за сотрудниками зоопарка и атакует их ботинки.

Как сообщили в пресс-службк учреждения, броня Шарика – самый настоящий крепкий орешек, который хищники расколоть не в силах. Броненосец живет в павильоне с беспокойными приматами, что абсолютно не мешает ему спать до 19 часов в стуки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине ноября крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка празднует 30-летие. Он получает в день около 1,5 кг курицы или трески, и ему этого достаточно. Обедать ему приходится лишь раз в неделю из-за медленного метаболизма.