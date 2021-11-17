Крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка празднует 30-летие

Крокодил Тотоша из Ленинградского зоопарка празднует 30-летие
Крокодилу Тотоше уже 30 лет. Фото: скриншот "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Единственному крокодилу Ленинградского зоопарка Тотоше исполнилось 30-лет.

По словам работников учреждения, возраст Тотошу не пугает — он чувствует себя здоровым и полным сил. К своему 30-летию Тоша дорос до 3-х метров и 100 кг. Юбилей он отметил в компании красноухих черепах.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка, Тотоша получает в день около 1,5 кг курицы или трески, и ему этого достаточно. Обедать ему приходится лишь раз в неделю из-за медленного метаболизма.

Каждое воскресенье в 13:00 можно наблюдать кормление Тотоши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке открылась новая композиция «Тропический дом». Теперь жители Петербурга могут посмотреть на экзотических животных и растения, а также ощутить небольшую частичку тропической атмосферы. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

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