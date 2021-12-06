Рядом с самым высоким флагштоком Европы 9 декабря откроется каток

Рядом с самым высоким флагштоком Европы 9 декабря откроется каток
Рядом с самым высоким флагштоком Европы 9 декабря откроется каток. Фото: unsplash

В четверг, 9 декабря, на Крестовском острове недалеко от самого высокого флагштока Европы начнет свою работу ледовый каток под открытым небом.

Открытия катка планируется в рамках развития «Газпром Арены» под патронажем футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Площадь катка составит около 1100 метров, а занятия на льду будут проходить на регулярной основе с 8:00 до 21:00. Доступ на лед, а также ледовое оборудование, например, коньки, шлемы, защита и ледовые фигуры будут предоставляться бесплатно. У детей появится возможность заниматься вместе с аниматорами и инструкторами, которые помогут развить навыки катания даже у тех, кто впервые встал на коньки.

«На первом этапе работы катка — с 9 декабря 2021 по март 2022-го — занятия будут проводиться для детей из многодетных и малообеспеченных семей по заявкам органов опеки», — отмечается в пресс-службе.

К концу следующего года площадь катка намерены существенно увеличить и сделать его доступным для всех желающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 25 декабря откроется каток на Конюшенной площади. Для жителей и гостей города будут проводится сеансы катания, а также показы спектакля «Золушка».

Газпром Арена дети зенит каток ленобласть новости СПб


 

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