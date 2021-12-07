По словам экономиста, ждать быстрого снижения цен в магазинах не стоит

По словам экономиста, ждать быстрого снижения цен в магазинах не стоит
По словам экономиста, ждать быстрого снижения цен в магазинах не стоит. Фото: Pixabay

Экономист отмечает, что быстрого возврата официальной инфляции к 4%, а также снижения цен в российских магазинах ждать не стоит.

В 2021 году было отмечено резкое подорожание разных групп продуктов из-за последствий пандемии. Официальная инфляция может превысить целевой показатель Банка России более чем в два раза. Об этом в беседе с «Прайм» пообщалась руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

«Пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», — отмечает Сафина.

По словам экономиста, среди факторов сохранения высокой инфляции присутствуют такие как: низкие темпы сбора урожая в этом году отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.

По благоприятным прогнозам Сафиной, вернуться к целевой цифре 4% можно будет к началу 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после Нового года ожидается подорожание хлебобулочных изделий в Петербурге. Это может произойти в связи с ростом себестоимости продуктов.

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