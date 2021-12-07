Science Alert: чайки не хуже попугаев решают головоломки

Ученые провели исследование и выяснили, что делавэрская чайка может решать головоломки.
По всему миру вороны и попугаи известны своими способностями разбираться в некоторых задачах, но у них появился новый соперник — делавэрская чайка, которая показала хороший результат в одном из исследований ученых в Канаде. Об этом сообщает научное издание Science Alert. Специалисты провели эксперимент, состоящий из трех частей, в котором участвовали 138 чаек.
Ученые поместили чашку в пластиковую коробку, в которой находился кусок колбасы. К чашке они прикрепили веревку, потянув за которую чайка могла заполучить лакомство. Этот эксперимент является одним из наиболее часто используемых учеными в исследованиях с животными.
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