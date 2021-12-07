Еще 51 петербуржец скончался от последствий коронавируса

Еще 51 петербуржец скончался от последствий коронавируса
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 51 случай.

Об этом стало известно во вторник, 7 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 26 604 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 283 644 человек с начала пандемии.

В городе также выявлен 2 381 инфицированный, за сутки выздоровели 3836 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применять кровь переболевших коронавирусом при лечении COVID-19. Раньше на метод переливания крови переболевших возлагались надежды, но имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что такой метод не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

коронавирусная пандемия новости СПб оперштаб


 

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