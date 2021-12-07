ВОЗ рекомендовала не применять переливание крови уже переболевших при лечении COVID-19

ВОЗ рекомендовала не применять переливание крови уже переболевших при лечении COVID-19
ВОЗ рекомендовала не применять переливание крови уже переболевших при лечении COVID-19. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применять кровь переболевших коронавирусом при лечении COVID-19.

Женевская штаб-квартира ВОЗ отметила, что раньше на метод переливания крови переболевших возлагались надежды, но имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что такой метод не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», — заявили в ВОЗ.

В ВОЗ не рекомендуют переливать кровь переболевших коронавирусом тем пациентам, которые сейчас борются с инфекцией. Исключение составляют только «рандомизированные контролируемые исследования». Такие выводы организации основываются на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые врачи, сами того не желая, совершают опаснейшею ошибку при лечении коронавируса, например, «перегнуть палку» в иммуносупрессивной терапии.

ВОЗ коронавирус медицина переливание крови Россия


 

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