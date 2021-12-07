В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 369 человек

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 369 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 7 декабря. Новые пациенты с COVID-19 зафиксированы в 15 районах 47 региона. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Тихвине (29), Всеволожске (25), Киришах (23), Кудрово (18) и Мурино (16).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 23 месте. Петербург находится на втором — 2 381 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 573 человека. Третье место у Подмосковья — 2 208 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что областным фитнес-клубам, баням и кинотеатрам с ковид-паспортами разрешили принимать посетителей без требования QR-кодов.