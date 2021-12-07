Иномарка вылетела на тротуар Московского проспекта

ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель иномарки вылетел на тротуар. По словам очевидцев, причиной аварии стала гололедица на Московском проспекте.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 7 декабря, у дома №27 . Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, Nissan вылетел на тротуар у входа в Сбербанк. По словам очевидцев, занесло на заснеженной дороге, он не справился с управлением и вылетел прямо на пешеходную часть улицы. Никто, в том числе водитель, не пострадал.

В настоящий момент причины ДТП не уточняются, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.