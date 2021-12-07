Иномарка вылетела на тротуар Московского проспекта

Иномарка вылетела на тротуар Московского проспекта
ДТП на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель иномарки вылетел на тротуар. По словам очевидцев, причиной аварии стала гололедица на Московском проспекте.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 7 декабря, у дома №27 . Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, Nissan вылетел на тротуар у входа в Сбербанк. По словам очевидцев, занесло на заснеженной дороге, он не справился с управлением и вылетел прямо на пешеходную часть улицы. Никто, в том числе водитель, не пострадал.

В настоящий момент причины ДТП не уточняются, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка вылетела на тротуар Московского проспекта
Каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков
Роспотребнадзор создаст эпидемиологический атлас с детализацией до дома
В мире коронавирусом заразились более 266,4 млн человек
Пожар, охвативший 500 «квадратов» мотоцентра на Полюстровском, потушили
Врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID
Двухкомнатная квартира на Трефолева горела больше часа ночью
На Полюстровском полыхающий гараж-мотоцентр тушат по повышенному рангу 47 ...