За неделю поисковики Ленобласти трижды выходили на поиски людей в лес

За неделю поисково-спасательные подразделения региона привлекались к работам 23 раза. Несмотря на морозы, спасатели продолжают выводить заблудившихся жителей Ленобласти из лесов.

Так с 29 ноября по 5 декабря на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали один раз, к поискам пропавших в лесах привлекались три раза. В ходе работ было спасено пять человек, один погиб.

Как сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» в соцсети «ВКонтакте», 4 декабря на трассе А-120 произошло тройное ДТП с легковушками. В результате аварии пострадал один из воителей. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавшего из искореженного авто и передали медикам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Ленинградской области температура воздуха будет держаться на уровне -9…-14 градусов, местами ожидается -17 градусов.