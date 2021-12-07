Утром в Петродворцовом районе полностью сгорел двухэтажный дом

Утром в Петродворцовом районе полностью сгорел двухэтажный дом
Пожар случился Старо-Гостилицком шоссе. Фото: скриншот "Яедекс.Карты"

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом.

Возгорание случилось во вторник, 7 декабря, по адресу: Старо-Гостилицкое шоссе, дом 32. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:09. К месту происшествия оперативно были направлены 20 спасателей на четырех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, дощатый дом, размером 10х10 метров дом выгорел по всей площади.

В 07:02 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Санкт-Петербурга за ночь потушили три пожара. Спасатели боролись с огнем в квартирах жилых домов, а также тушили легковой автомобиль.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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