Профессора Ботанического сада избили до полусмерти по пути из театра домой

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах получения серьезных травм профессором Ботанического сада.

Вечером 6 декабря правоохранителям поступило сообщение от врачей НИИ Скорой помощи о госпитализации в тяжелом состоянии 57-летнего мужчины, работающего профессором в Ботаническом саду, с многочисленными телесными повреждениями.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, супруга пострадавшего также рассказала, что муж ушел в театр, а вернулся домой с травмами. Причины случившегося он объяснять не стал. Через некоторое время ему стало плохо, и жена вызвала скорую помощь.

Медики диагностировали у профессора открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы ребер справа. Его поместили реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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