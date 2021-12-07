У деревни Тютицы в массовом ДТП погибли два человека

У деревни Тютицы в массовом ДТП погибли два человека
В аварии погибли два человека. Фото: скриншот Instagram

Врачи приехали уже после того, как пострадавшие скончались.

На федеральной автодороге М-10 «Россия» недалеко от деревни Тютицы сегодня утром, 7 декабря, произошла жесткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, в связи с чем оказался на встречке. Там произошло столкновение с грузовым автомобилем. После легковушку отбросило в «Лада Весту».

В результате серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено Логан». Они не дождались помощи врачей и скончались на месте. Остальные участники жесткой аварии не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе.

дтп ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У деревни Тютицы в массовом ДТП погибли два человека
В ЖК «Солнечный город. Резиденции» строят первый детский садик
Массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе
Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые нужно купить заранее
Песков назвал «утками» публикации про новые санкции США против России
Петербуржец, избивший мать из-за 200 рублей, отсидит два года
Дизайнер дал советы, как выбрать наряд к Новому году
В Шушарах безработный лишился «Мерседеса» за 6,5 млн рублей