У деревни Тютицы в массовом ДТП погибли два человека

Врачи приехали уже после того, как пострадавшие скончались.
На федеральной автодороге М-10 «Россия» недалеко от деревни Тютицы сегодня утром, 7 декабря, произошла жесткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением, в связи с чем оказался на встречке. Там произошло столкновение с грузовым автомобилем. После легковушку отбросило в «Лада Весту».
В результате серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено Логан». Они не дождались помощи врачей и скончались на месте. Остальные участники жесткой аварии не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе.