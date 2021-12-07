Вооруженного парня задержали за подготовку теракта в школе Москвы

В Москве сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, вооруженного ножами, газовыми баллончиками и пистолетами.

Незадолго до задержания юноша написал во «ВКонтакте», что собирается устроить теракт в одной из столичных школ. Как сообщает ТАСС, его сообщение заметили сотрудники департамента образования, они передали информацию правоохранителям.

Молодого человека задержали у входа в образовательное учреждение. Он был вооружен пневматическим пистолетом, тремя газовыми баллончиками и тремя ножами. Оружие изъяли, никто не пострадал.

По факту подготовки теракта организована доследственная проверка.

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