Четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на Обуховской Обороны

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге случилось массовое ДТП, которое собрало пробку из трамваев. Автомобили не поделили дорогу на месте утреннего потопа.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Четыре машины столкнулись напротив дома №215 по проспекту Обуховской Обороны.

По словам свидетелей аварии «Ниссан Альмера» подрезал грузовик, в который по цепочке врезались «Мазда» и «УАЗ Патриот».

Сообщается, что из-за аварии на проспекте собралась пробка из трамваев. Общественный транспорт стоит в обе стороны.

Массовое ДТП произошло как раз на том месте, где с утра произошел потоп из-за прорыва трубы. Вода начала замерзать, а улица превратилась в каток. Устранением коммунальной аварии занимались сотрудники Водоканала. Всю воду с проезжей части направили в систему водоотведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители мерзнут, батареи остывают. Прорыв на Ветеранов устранят только 8 декабря.