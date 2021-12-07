На Рябовском водитель влетел в столб: легковушка горела у остановки

О состоянии водителя ничего не сообщается. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О состоянии водителя ничего не сообщается. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, в каком состоянии находится погорелец.

На Рябовском шоссе сегодня днем, 7 декабря, горел легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел у пешеходного перехода рядом с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина загорелась.

Непонятно, пострадал ли водитель и каково его самочувствие. Вполне возможно, что он мог получить травмы.

«Сегодня флешмоб, что ли?»,

— недоумевают пользователи в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре автомобиля устроили ДТП на месте утреннего потопа на Обуховской Обороны.