Петербуржца, напавшего на отделение банка, отправили за решетку на 4,5 года

Мужчина чуть не украл 37 миллионов рублей, но ему помешали.

В Санкт-Петербурге за решетку отправили разбойника, который обвинялся в нападении на отделение банка. Он пробудет в тюрьме четыре года и шесть месяцев. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2021 года на 3-й линии В.О. Установлено, что мужчина явился в банк с макетом ручной осколочной гранаты. Он угрожал кассиру взрывом и потребовал отдать ему деньги. На тот момент в офисе находилось 37 миллионов рублей.

К счастью, сработала сигнализация, после чего мужчина с пустыми руками скрылся с места происшествия. Позже его задержали, он стал фигурантом уголовного дела п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях.