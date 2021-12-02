Спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях

Фото: Pixabay
Мужчина отрицает свою вину. Фото: Pixabay

Обвинение предъявлено жителю Воронежской области.

В Ленинградской области спустя 24 года пойман подозреваемый в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Им оказался житель Воронежской области 1963 года рождения. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили на сайте СК РФ по региону.

По предварительным данным, мужчина может быть причастен к убийству, разбою, краже и похищении документов.

Обвиняемый, полагает следствие, причастен к убийству мужчины 1946 года рождения, которое произошло в 1997 году в поселке Рощино. Тогда к ответственности привлекли одного злоумышленника, а другой сумел скрыться. Наконец он пойман и предстанет перед судом.

Подозреваемый не признает свою вину. Также мужчина может быть причастен к похищению картин и украшений на 390 миллионов рублей у одного человека, и на 105 миллионов рублей у другого.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бывшего участкового обвиняют в краже орденов ВОВ умершего ветерана.

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