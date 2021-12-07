В Петербурге организовали проверку после схода локомотива из-за обледенения путей

В Петербурге организовали проверку после схода локомотива из-за обледенения путей
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате инцидента локомотив столкнулся с цистернами, стоящими на другом пути.

В Санкт-Петербурге разберутся в обстоятельствах схода локомотива на 114 пути Санкт-Петербург — Сортировочный -Московский Октябрьской железной дороги. Произошедшим заинтересовались в транспортной прокуратуре, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об инциденте, который случился ночью 7 декабря. По предварительным данным, локомотив сошел с рельсов из-за обледенения железнодорожный путей. В итоге он столкнулся с цистернами, стоящими на другом пути.

В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве пытаются разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после гибели подростка под колёсами локомотива в Царском Селе возбуждено уголовное дело.

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