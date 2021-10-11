После гибели подростка под колёсами локомотива в Царском Селе возбуждено уголовное дело

После гибели подростка на участке Октябрьской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Трагический инцидент произошел утром 11 октября.

По предварительной информации, мальчик переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил локомотив.

От полученных ранений подросток скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также исправность запрещающих знаков в зоне повышенной опасности.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала года в Ленобласти на Октябрьской железной дороге увеличилось число аварий. В основном это случается из-за транспорта, который выезжает на переезд прямо под поезда.