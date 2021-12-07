Во Всеволожском районе мужчину, забившем насмерть знакомого, признали виновным

Во Всеволожском районе мужчину, забившем насмерть знакомого, признали виновным
Труп мужчина сбросил в реку Черная. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Ссора произошла на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.

Следственный отдел по Всеволожску Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд признал 56-летнего мужчину виновным по статье «Убийство».

В этом году, 10 апреля, под мостом через реку Черная нашли труп 33-летнего мужчины. Тело было накрыто покрывалом и имело признаки насильственной смерти.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний мужчина. Оказалось, что между знакомыми внезапно случился конфликт, в результате которого виновный ударил пострадавшего не меньше трех раз по голове молотком. Затем же фигурант завернул труп в покрывало и вывез к мосту, сбросил в реку и скрылся с места происшествия.

Гражданин отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сына и умер сам в Парголово.

Всеволожский район происшествие убийство


 

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