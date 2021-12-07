Во Всеволожском районе мужчину, забившем насмерть знакомого, признали виновным

Ссора произошла на фоне внезапно возникших неприязненных отношений.
Следственный отдел по Всеволожску Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд признал 56-летнего мужчину виновным по статье «Убийство».
В этом году, 10 апреля, под мостом через реку Черная нашли труп 33-летнего мужчины. Тело было накрыто покрывалом и имело признаки насильственной смерти.
Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний мужчина. Оказалось, что между знакомыми внезапно случился конфликт, в результате которого виновный ударил пострадавшего не меньше трех раз по голове молотком. Затем же фигурант завернул труп в покрывало и вывез к мосту, сбросил в реку и скрылся с места происшествия.
Гражданин отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет и 2 месяца.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сына и умер сам в Парголово.