Реанимация приехала к месту аварии на Гашека

Вечером 7 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла улице Ярослава Гашека. К месту происшествия прибыла реанимация. В сети появилось фото с места ДТП. Проезужую часть не смогли поделить каршеринговый автомбиль и Hyundai Solaris.

«На Гашека столкнулись Каршеринг и Солярис, стоит реанимация», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая авария собрала пробку на Петергофском шоссе.