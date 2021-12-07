Стало известно о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

По прогнозам врачей, пострадавшую выпишут к концу недели. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

По прогнозам врачей, пострадавшую выпишут к концу недели. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев рассказал о том, что операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во время стрельбы, носила простой, косметический характер.

По его прогнозам, пострадавшую выпишут к концу недели.

Он добавил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка находилась в сознании, сообщает РИА «Новости».

Напомним, стрельба произошла днем на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека, а также пострадало несколько человек, среди них – 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от места происшествия находился старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Он услышал подозрительные звуки и бросился на помощь. Сотруднику правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.