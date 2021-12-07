Фура перекрыла проезд по Канонерскому тоннелю

Фура перекрыла проезд по Канонерскому тоннелю
В результате аварии в Канонерском тоннеле образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В тоннеле в Кировском районе Петербурга фура встала поперек и заблокировала движение автомобилей.

Инцидент случился во вторник, 7 декабря.

В результате аварии в Канонерском тоннеле образовалась пробка.

По предварительной информации, большегруз развернуло на скользкой дороге.

«Фуру развернуло поперёк в канонерском тоннеле. Проезд в обе стороны ограничен полностью», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение.

авария дтп кировский район


 

Новости партнеров
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура перекрыла проезд по Канонерскому тоннелю
В Гатчинском районе загорелся частный дом
Попова заявила об ужесточении контроля на границах из-за «омикрона»
Стало известно о состоянии девочки, раненной при стрельбе в МФЦ
Реанимация приехала к месту аварии на Гашека
ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Среднеохтинском проспекте
В Москве после стрельбы в МФЦ погибли два человека и пострадал ребенок
СМИ: власти США хотят, чтобы Германия отказалась от «Северного потока ...