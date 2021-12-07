Фура перекрыла проезд по Канонерскому тоннелю

В результате аварии в Канонерском тоннеле образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии в Канонерском тоннеле образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В тоннеле в Кировском районе Петербурга фура встала поперек и заблокировала движение автомобилей.

Инцидент случился во вторник, 7 декабря.

В результате аварии в Канонерском тоннеле образовалась пробка.

По предварительной информации, большегруз развернуло на скользкой дороге.

«Фуру развернуло поперёк в канонерском тоннеле. Проезд в обе стороны ограничен полностью», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель арендованного авто не справился с управлением, в результате чего влетел в ограждение.