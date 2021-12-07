Спасатели потушили пожар на 40 «квадратах» в Тосненском районе

Спасатели потушили пожар на 40 «квадратах» в Тосненском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 7 декабря, в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:30 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в садоводстве Стройдеталь загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 12:27 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

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