Полицейский рассказал, как задерживал стрелявшего в МФЦ

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ на юго-востоке Москвы.

По его словам, он услышал звуки пожарной сигнализации и хлопки, затем увидел стрелявшего и сразу побежал за ним, сообщает МВД Медиа.

«При задержании гражданин оказал сопротивление, я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал гражданину возможности воспользоваться оружием, обезвредил его, а затем дожидался прибытия помощи», — рассказал сотрудник полиции.

Напомним, стрельба произошла днем на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека, а также пострадало несколько человек, среди них – 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от места происшествия находился старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Он услышал подозрительные звуки и бросился на помощь. Сотруднику правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.