Спасатели потушили пожар в частном доме в Выборгском районе

Спасатели потушили пожар в частном доме в Выборгском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 7 декабря, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:55 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в СНТ Петровское загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 10:57 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

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