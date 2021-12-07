Очевидцы рассказали о стрельбе в московском МФЦ

Очевидцы рассказали о стрельбе в московском МФЦ
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Сотрудники ГБУ «Жилищник», расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, рассказали, что пережидали ЧП, заперев кабинеты.

«По кабинетам всем сказали сидеть. К нам кто-то забежал, сказал: закройтесь в кабинетах. Мы даже не знаем, кто сказал. Мы тут испугались немножко и сидели. Мы все узнаём, что случилось, из интернета», — приводит слова сотрудницы ГБУ «Жилищник» РИА «Новости».

Женщина отметила, что сотрудники не слышали хлопков или выстрелов.

Напомним, стрельба произошла днем на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека, а также пострадало несколько человек, среди них – 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от места происшествия находился старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Он услышал подозрительные звуки и бросился на помощь. Сотруднику правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.

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