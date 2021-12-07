Прокуратура проведет проверку после затопления плавучего ресторана «Акварель» в Петербурге

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по факту крена плавучего ресторана «Акварель» около Биржевого моста. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре напомнили, что по иску ведомства ранее суд обязал собственника судна освободить участок акватории реки напротив дома 14 «А» по проспекту Добролюбова. В ноябре ресторан «Акватория» отключили от электроэнергии.

Судно «Дозари», на котором располагается ресторан «Акварель», дало крен и начало идти ко дну. Инцидент произошел вечером 7 декабря. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, пробоины в корпусе корабля стали причиной поступления воды внутрь ресторана «Акварель».

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