Иммунолог заявил, что пандемия в человеческой популяции заканчивается

Иммунолог заявил, что пандемия в человеческой популяции заканчивается
Специалист считает, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное.

Специалист считает, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

иммунолог коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белый дом назвал судьбу «Северного потока — 2″приоритетом для США
В Австралии начнут отстреливать захвативших лужайки у парламента кроликов
Иммунолог заявил, что пандемия в человеческой популяции заканчивается
Прокуратура проведет проверку после затопления плавучего ресторана ...
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом выросло до девяти
Очевидцы рассказали о стрельбе в московском МФЦ
Суд арестовал брата экс-главы Калиниского района Павла Громова
Восемь спасателей потушили пожар во Всеволожском районе