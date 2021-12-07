Иммунолог заявил, что пандемия в человеческой популяции заканчивается

Специалист считает, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Фото: Pixabay

Специалист считает, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу. Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное.

Специалист считает, что в человеческой популяции пандемия подходит к концу, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.