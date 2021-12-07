В Австралии начнут отстреливать захвативших лужайки у парламента кроликов

Власти Австралии решили отстреливать кроликов, которые заняли подступы к парламенту.

Для борьбы с кроликами наняли профессиональных стрелков.

Как сообщает ABC News, из-за дождливой погоды в Канберре дикие кролики оккупировали почти весь город. Они питаются травой и быстро размножаются, увеличивая свою популяцию практически в геометрической прогрессии.

«Кролики всегда являются проблемой для нас. Мы предпочитаем не использовать яды. Для некоторых хищников кролики — естественная пища», — говорит Салли Барнс, исполнительный директор агентства по управлению землями в Канберре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели ветеринарный контроль 66 лабораторных животных. Было осмотрено 20 лабораторных крыс, 40 мышей, три морских свинки и три кролика.