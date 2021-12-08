В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 209 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 209 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 004 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 854 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 363 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фиксируется учащение случаев заболевания ОРВИ у детей, наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции.