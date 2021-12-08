В Петербурге выявили снижение распространения COVID среди детей

В Петербурге выявили снижение распространения COVID среди детей
На протяжении октября и ноября в Петербурге отмечается уверенное снижение распространения инфекции у детей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге фиксируется учащение случаев заболевания ОРВИ у детей. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По его словам, при этом в Северной столице в последнее время наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних. Все случаи заболевания – это ОРВИ.

Глава ведомства отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что число заболевших среди юных петербуржцев пошло на спад еще в октябре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вакцинация от гриппа идет медленнее, чем необходимо по плану из-за несвоевременной поставкой вакцины. План вакцинации детей на сегодняшний день выполнен лишь на 69%, это во многом связано с недопоставкой вакцины .

дмитрий лисовец коронавирусная пандемия новости СПб


 

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