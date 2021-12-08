В России за сутки выявили 30,7 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 30 752 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 895 597 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 179 случаях, за все время пандемии скончались 284 823 человека. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 976 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в целом по стране остается напряженной.