В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 363 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 363 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 363 случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Выорге (21), Гатчине, Тихвине (по 18), Всеволожске, Мурино и Коммунарах (по 17). Всего зафиксировано 93 444 подтвержденных случая заражения за все время.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 23 месте. Петербург находится на втором — 2 209 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 004 человека. Третье место у Подмосковья — 1 854 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря. Прививки будут ставить только с разрешения родителей, но с 15 лет будет достаточно письменного согласия самого ребенка.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть оперштаб


 

Новости партнеров
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Петербуржцы и гости города смогут посетить Эрмитаж бесплатно 7 декабря
Петербуржцы и гости города смогут посетить Эрмитаж бесплатно 7 декабря
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 363 человек
За убийство 30-летней давности в Петербурге задержано четверо мужчин, ...
В Петербурге пополнились запасы вакцины «Спутник V» более чем на ...
В Петербург доставили крупную партию вакцины «Спутник V»
С петербургских улиц вывезли почти 50 кубометров снега за сутки
На Соболевской дороге спасатели тушат ангар
Число вакцинированных в Петербурге за сутки резко возросло
В Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант