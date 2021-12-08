В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 363 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 363 случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Выорге (21), Гатчине, Тихвине (по 18), Всеволожске, Мурино и Коммунарах (по 17). Всего зафиксировано 93 444 подтвержденных случая заражения за все время.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 23 месте. Петербург находится на втором — 2 209 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 004 человека. Третье место у Подмосковья — 1 854 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря. Прививки будут ставить только с разрешения родителей, но с 15 лет будет достаточно письменного согласия самого ребенка.