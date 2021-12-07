Детская вакцина от COVID появится в Ленобласти в конце декабря

Детская вакцина от COVID появится в Ленобласти в конце декабря
Вакцина поступит в регион до конца 2021 года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Ленинградскую область в конце декабря, сообщили в официальном аккаунте Комитета по здравоохранению региона.

Препарат будет рассчитан для граждан в возрасте от 12 до 17 лет, вакцинация будет проводиться в медицинских учреждениях региона уже к концу года.

Прививки будут ставить только с разрешения родителей, но с 15 лет будет достаточно письменного согласия самого ребенка.

Напомним, в Северной столице ожидают поставку вакцины от коронавируса для подростков в январе 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в чем разница между детской вакциной «Спутник М» и препаратом для взрослых «Спутник V». Как рассказал терапевт, препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз. В скором времени может появиться препарат для детей в возрасте до 12 лет.

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